Danny Noppert blijft verbazen: ’Stond op podium van mezelf te genieten’

Darts

Pijnlijke aftocht ’beschuldigde’ Michael van Gerwen bij World Grand Prix

Voor topdarter Michael van Gerwen is de World Grand Prix in Leicester al na één ronde voorbij. De vijfvoudige winnaar moest verrassend zijn meerdere erkennen in landgenoot Danny Noppert. De Fries zegevierde met 2-0 in sets.