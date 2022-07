Premium Het beste van De Telegraaf

Tranen, kippenvel en intense vreugde in Denemarken Na Polen-drama spelen Jakobsen en Groenewegen vrolijke Tour-hoofdrol

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Groenewegen met zijn vader na afloop. Ⓒ ANP/HH

SONDERBORG - Zo’n krankzinnig scenario had niemand kunnen bedenken tijdens de ouverture van de Tour de France. De horrorcrash van zo’n twee jaar geleden in Polen zal Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen voor eeuwig aan elkaar verbinden. Er werd gevreesd voor het leven van de eerste, en toen die dreiging weg was, kwam de vraag of de twee ooit nog op het hoogste niveau zouden terugkeren? De fenomenale sprintzeges van Jakobsen in Nyborg en Groenewegen in Sonderborg gaven het antwoord en zorgden in beide kampen voor kippenvel, tranen en intense vreugde.