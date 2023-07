Ajax-vriendin Stengs juicht nu voor Feyenoord

De nieuwste aankoop van Feyenoord is een jongen die goed weet hoe hij met media moet omgaan, hij heeft ook een vrolijk gezicht en grijnst richting de camera’s en verslaggevers die deze vrijdagmiddag voor hem naar De Kuip zijn gekomen. „Ik moet nu even oppassen wat ik ga zeggen, hè? Ja, mijn schoonfamlie... Uiteindelijk zijn ze allemaal blij met de keuze die ik heb gemaakt. Ze staan helemaal achter mij, net als mijn eigen familie.”

Supporten

„Maar jullie zullen ook de post van mijn vriendin wel hebben gezien. Ze blijft een Ajacied…” Hij lacht nogmaals. „Ja, haar vader heeft altijd voor Ajax gespeeld, maar ze zal vanaf nu voor Feyenoord zijn. Ze zal mij supporten.”

Bekijk ook: Feyenoord in aantrekkelijk duel gelijk tegen Villarreal

Er komt veel op hem af de eerste dagen bij zijn nieuwe werkgever. Zonder te trainen stond hij al in een wedstrijd, zijn verhuizing, zijn entree in een nieuwe groep. Maar ook komt er een vracht aan vragen op hem af deze middag. Waarom is hij niet geslaagd bij OGC Nice in de Franse competitie, was Mark van Bommel boos dat hij Royal Antwerp op het laatste moment ’nee’ verkocht, hoeveel goals denkt hij te maken voor Feyenoord?

Speels gemak

Hij gaat er allemaal met speels gemak mee om, geeft vlotte antwoorden en sterke analyses, waarbij zelfkritiek niet uitblijft. Stengs durft ook goed de dingen te benoemen die niet goed zijn gegaan of waarmee hij worstelde in het buitenland.

Maar toch gaat het aan het eind opnieuw weer over zijn schoonvader en de rest van de familie. Hoe ging dat dan, zijn eerste belletje met Frank de Boer na de interesse van Feyenoord? Stengs onthult dat het nieuws al in de groeps-app (van de familie De Boer) was gelanceerd. „Toen het daarin werd besproken, belde Frank me meteen op. Ik heb zijn zegen natuurlijk niet nodig, maar het was prachtig om te horen dat hij dit voor mij ook de beste stap vindt.”

Bekijk ook: Barkas alsnog naar FC Utrecht

En dan is er nog een familielid, scheidsrechter Joey Kooij, die van de KNVB nu geen wedstrijden van Feyenoord mag leiden. Joey is zijn zwager, is de partner van een andere dochter van Frank de Boer. „Ik heb Joey zelf opgebeld. Bij AZ maakten we al hetzelfde mee. We hebben dit samen netjes bij de KNVB gemeld. Zo van: ’Hé, dit is er aan de hand’. Joey vindt het voor mij mooi dat ik voor Feyenoord heb getekend. Hij is blij met mijn keuze, is ook trots op mij. Tegelijkertijd gun ik hem ook enorm zijn eigen carrière en daar horen ook grote wedstrijden in De Kuip bij. Die kan hij de komende tijd niet fluiten en dat is lastig.”

Calvin Stengs zet aan voor een dribbel. Ⓒ ANP/HH

Voor Stengs is het begin bij Feyenoord het gevoel van een warm bad. In de kleedkamer trof hij veel bekenden aan. „Ik heb eerder met Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida gespeeld, ik ken Quinten Timber via zijn broer Jurriën, die weer bevriend is met Myron Boadu (eerder teamgenoot bij AZ), ik heb in Alkmaar met Alireza Jahanbakhsh gespeeld en Ramiz Zerrouki en Javairo Dilrosun ken ik ook heel goed. Dan is het lekker binnenkomen in zo’n kleedkamer, hoor.”

Fraaie dingen

Maar ook het officieuze debuut, al was het een oefenduel met Villarreal, bezorgde hem een heerlijk gevoel. Hij kreeg applaus van het publiek, hij werd veel gezocht door zijn teamgenoten en deed op het veld fraaie dingen. „Bij Nice had ik pas 45 minuten meegedaan in een wedstrijd. Dus ik lig achter op de rest van de groep bij Feyenoord. Dat wil ik gauw inhalen, ik moet zo snel mogelijk topfit worden.”

Bekijk ook: Feyenoord heeft Luka Ivanusec bijna binnen

Het gaat nog even door over die club aan de Franse zuidkust. Zijn grote avontuur is geen succesverhaal geworden. Op de vraag of dat ook aan de trainer heeft gelegen, die in die periode zich schuldig zou hebben gemaakt aan discriminatie en daarvoor ook is gearresteerd door de Franse politie, schudt Stengs het hoofd.

„Nee, daar heb ik in die periode nooit iets van gemerkt. Ik denk dat ik meer tijd nodig had in mijn eerste jaar om aan alle nieuwe omstandigheden te wennen. Je komt opeens vaker op de bank te zitten dan je gewend bent. Daar moet je mentaal mee kunnen omgaan. Ik heb van die dingen geleerd. Het is niet zomaar een gegeven dat als je naar het buitenland gaat, alles maar vanzelf gaat. Je moet je opnieuw bewijzen. Ik denk dat ik in die sfeer niet het beste van mijzelf heb kunnen laten zien.”

Van Bommel

Arne Slot gaat het plezier weer bij hem terugbrengen, daarvan is hij overtuigd. Al heeft hij vorig seizoen onder Mark van Bommel ook alweer een prima jaar beleefd. Hij vond het lastig om Van Bommel te vertellen dat hij ondanks vergevorderde gesprekken met de Belgische club een andere keuze ging maken. „Sorry, zei ik, ik ga niet terugkeren na de zomer. Van Bommel begreep het wel, Feyenoord is een grotere club, ik had eerder met de trainer Slot gewerkt en zijn manier van voetballen ligt dicht bij wat ik wil. Toch vond Van Bommel het wel jammer.”