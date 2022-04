Mbappé met nieuw hoofdstuk in transfersoap: ’Kan zeker dat ik bij PSG blijf’

„Ik wil mijn tijd nemen voor deze beslissing, want ik wil geen foute keuze maken”, vertelde Mbappé. „Ik denk nog altijd na omdat er nieuwe elementen zijn, er zijn flink wat dingen waar ik rekening mee moet houden. Ik probeer nu samen met mijn naasten de beste beslissing te maken. Of het mogelijk is dat ik bij PSG blijf? Ja, zeker”, zei de wereldkampioen van 2018.

Mbappé wordt al jarenlang in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Eind vorig jaar gaf hij zelf ook toe dat hij in de zomer van 2021 gevraagd had om te mogen vertrekken naar Real, maar PSG sloeg een aanbod van de Koninklijke af. De jonge Fransman heeft nog een contract tot eind juni in Parijs en kan daarna gratis vertrekken.