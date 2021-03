Alle 5000 kaarten voor interland Oranje in anderhalf uur weg

Met 5000 deelnemers wordt dit het grootste onderzoek tot nu toe. Het duel met Letland is vooral gericht op het testbeleid en het gebruik van de nieuwe CoronaCheck-app die de overheid heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen de bezoekers laten zien dat ze een negatief testresultaat hebben. Ze hoeven vooraf alleen een sneltest te ondergaan. In het stadion wordt de verplichte 1,5 meter afstand losgelaten. Ook wordt, net als bij eerdere Fieldlab-evenementen, gebruik gemaakt van de Close App, waarmee de KNVB kan communiceren met de fans die een kaartje hebben gekocht.

De bezoekers worden verdeeld over negen ’bubbels’. Voor iedere bubbel gelden eigen regels en eigen onderzoekjes. Die zijn mede gebaseerd op de resultaten van de eerdere Fieldlab-tests bij de voetbalwedstrijden NEC - De Graafschap en Almere City FC - SC Cambuur. De onderzoekers verwachten de resultaten daarvan begin volgende week te kunnen presenteren aan het Outbreak Management Team (OMT).

De onderzoeksresultaten van het duel in de Johan Cruijff Arena moeten leiden tot meer veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit. Voor de KNVB is dat extra belangrijk met het oog op het EK voetbal van komende zomer, waar Amsterdam een van de speelsteden is.

„Geweldig dat deze wedstrijd zo snel is uitverkocht. Dat bewijst nog maar eens dat mensen staan te springen om weer naar het stadion te gaan”, reageerde Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB en toernooidirecteur van EURO 2020. „Na een jaar vol coronaperikelen en thuiszitten is de behoefte om evenementen te bezoeken immens. Dat is natuurlijk geen verrassing, maar hierdoor realiseert iedereen die hierbij betrokken is zich nog maar eens extra waar we het allemaal voor doen.”

De snelle verkoop betekent dat alleen houders van een Oranje Clubcard bij het duel aanwezig zullen zijn. Zij kregen voorrang bij de verkoop en voorkwamen dat er nog tickets in de vrije verkoop kwamen.

Avondklok

De voetbalfans die willen meedoen aan het onderzoek moeten een kaartje kopen. Woensdag om 09.00 uur start de kaartverkoop voor houders van de Oranje Clubcard, die 12,50 euro betalen voor een kaartje en er maximaal vier kunnen bestellen. Om 15.00 uur begint de vrije verkoop. Daarin zijn de kaarten 20,21 euro. De aftrap van de wedstrijd in Amsterdam op zaterdag 27 maart is om 18.00 uur. De KNVB benadrukt dat de voetbalfans er rekening mee moeten houden dat de avondklok dan nog steeds van kracht is en dat iedereen dus voor 21.00 uur weer thuis moet kunnen zijn.

KNVB-topman Gijs de Jong hoorde gejuich om zich heen toen bekend werd dat 5000 toeschouwers de interland mogen bijwonen. „Voor ons is dit een geweldige kans om te bewijzen dat het veilig kan”, zegt hij. „Een mooi vervolg op de tests in Nijmegen en Almere. Ik hoop dat het binnen een minuut uitverkocht is.”

’Graag meer mensen’

Volgens de secretaris-generaal van de voetbalbond, tevens toernooidirecteur van het EK in Amsterdam, is het mogelijk dé stap op weg naar betere tijden. „Het is een mooie opstap naar uitzicht op fans in de stadions tegen het einde van de competitie én bij de duels in Amsterdam voor de Europese titelstrijd. Natuurlijk hadden we er graag nog meer mensen bij gehad, maar dat is voor ons nu niet het belangrijkste. Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om de basisprincipes. Is het verantwoord en veilig?”

Vorige maand werd bij twee wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie al getest met publiek in de stadions. In zowel Nijmegen als Almere mochten maximaal 1500 mensen naar binnen. Bij beide wedstrijden werd dat aantal niet gehaald. De fans van NEC en Almere City FC moesten zowel voor als na de wedstrijd een coronatest ondergaan. Zo’n 20 procent van de toeschouwers sloeg de tweede test over.

UEFA

Toevallig (of niet?) stelde de Europese voetbalbond UEFA dinsdag aan de twaalf gastlanden van het EK de eis dat ze toeschouwers kunnen ontvangen in de stadions. Voetballen in volledig lege stadions is voor de UEFA geen optie meer, zegt voorzitter Aleksander Ceferin tegen Sky Sports.

„We hebben diverse scenario’s, maar de optie om welke EK-wedstrijd dan ook in een leeg stadion te spelen is van tafel”, zegt Ceferin. Hoeveel fans naar binnen kunnen, hangt af van de coronarestricties in de betreffende landen.

Nederland is met Amsterdam een van de gastlanden. De KNVB gaat ervan uit dat het komende zomer toeschouwers kan ontvangen bij de vier EK-wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA, al is het daarvoor afhankelijk van versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid. Op dit moment worden alle duels in het betaalde voetbal zonder publiek gespeeld.

Garanties

„Ieder gastland moet garanderen dat er fans kunnen zijn bij hun wedstrijden”, liet Ceferin optekenen. „Het ideale scenario is twaalf landen, maar als dat niet mogelijk is, dan spelen we in tien of elf landen.”

Begin april moeten de twaalf gastlanden aan de UEFA laten weten hoeveel toeschouwers ze komende zomer verwachten te kunnen ontvangen in hun stadions. Daarnaast moeten ze een ’back-upscenario’ indienen.

De Britse premier Boris Johnson heeft al gezegd best meer EK-wedstrijden in Engeland te willen en kunnen huisvesten. De halve finales en de finale van het EK zijn op Wembley in Londen. De andere EK-steden zijn Baku, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, München, Rome en Sint-Petersburg.

Het bestuur van de UEFA vergadert op 19 april onder meer over het EK, dat eigenlijk vorig jaar zou worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie werd uitgesteld naar de zomer van 2021.