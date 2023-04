Premium Het beste van De Telegraaf

Superspits Haaland bezig om alle records te verbreken De grootste klus ooit wacht op Matthijs de Ligt

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Matthijs de Ligt is blij na zijn winnende doelpunt voor Bayern München tegen SC Freiburg. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt (23) stond in zijn profloopbaan al tegenover vele grote spitsen, maar vanavond (21.00 uur) in de Champions League wacht hem mogelijk zijn grootste uitdaging tot dusver. De Nederlandse verdediger van Bayern München wacht de ondankbare taak om het Noorse fenomeen Erling Braut Haaland (22) af te stoppen. De superspits van Manchester City schoot na 27 wedstrijden al 30 keer raak in zijn eerste seizoen in de Premier League.