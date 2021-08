Zilveren estafettemannen maken elkaar ’met hart en ziel’ sterker

„We hebben met ons hart en ziel gelopen en alles op alles gezet. Wat dat inhoudt? Dat we alles op de baan hebben gelaten en later niet kunnen zeggen; hadden we maar dit of dit gedaan”, aldus de 31-jarige Agard die samen met Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen en Ramsey Angela het Nederlands record verpulverde. „Het is ongelooflijk wat we hebben gedaan en het moet bij mij nog inzinken.”

„We zijn net als een voetbalteam; we zijn individueel misschien niet de beste, maar we weten elkaar wel te pushen tot de ’limit”’, zei startloper Bonevacia. „We geloven in het plan van de coach en we motiveren elkaar. Als we elkaar de waarheid moeten zeggen, bijvoorbeeld als iemand niet zijn best doet tijdens een training, dan doen we dat gewoon.”

Tweede loper Agard maakte indruk met een splittijd van 43,76. Van de 32 atleten in de finale was alleen de Amerikaan Rai Benjamin sneller. „Het voelde niet zo hard en ik deed gewoon wat ik moest doen, op mijn instinct en ervaring. Daarna kwam het besef hoe hard ik heb gelopen”, aldus de atleet, die in aanloop naar de wedstrijd een moment voor zichzelf nodig had.

Agard overleefde in september 2015 een zwaar verkeersongeval. Hij brak een nekwervel en zat tegen een dwarslaesie aan. De artsen vertelden hem dat hij zijn carrière in de atletiek kon vergeten, maar hij herstelde na een lange revalidatie. „Voordat we naar het stadion kwamen heb ik even een besefmoment gehad”, aldus Agard. „Ik werd heel emotioneel en heb heel veel gehuild. Dat heeft echt geholpen. Ik word weer emotioneel als ik eraan denk, maar het was het allemaal waard.”

