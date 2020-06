Kampong presenteert ’onervaren’ Pieter Bos als hoofdcoach vrouwen

Althans, dat kreeg Van der Struijk, de oud-doelman van Hurley die vijfmaal het doel van Oranje verdedigde, afgelopen januari in een evaluatiegesprek te horen. „Ze hadden het idee dat ze met een ervaren en zichzelf bewezen hoofdklassedamescoach meer aantrekkingskracht op internationals zouden hebben”, zo vertelde de ontslagen coach destijds in gesprek met hockey.nl. Zo’n ervaren coach was Van der Struijk, die in het verleden wel aan het roer stond bij de mannen van SCHC, niet.

De zoektocht naar die ervaren coach leverde klaarblijkelijk niets op, aangezien de Utrechtse club Pieter Bos (38) naar voren heeft geschoven als opvolger van Van der Struijk. De voormalige coach van de vrouwen van Voordaan en jeugdtrainer van Kampong, was het afgelopen seizoen de assistent bij het eerste vrouwenelftal en beschikt niet over de gewenste coachervaring op het hoogste niveau.

Bos is desalniettemin zeer tevreden met zijn aanstelling. „Ik kijk er naar uit om in deze rol met speelsters, staf en andere ondersteuning bij Dames 1 te gaan werken. Voor mij is het een eer dat Kampong mij hiervoor benaderd heeft. Ik heb altijd de wens gehad om weer als hoofdcoach aan de slag te gaan.”

Volgens bestuurslid Tophockey Paul van den Putten heeft Kampong ’met de benoeming van een nieuwe coach uit eigen gelederen gekozen voor continuïteit’. „We zijn ervan overtuigd dat de professionaliteit, enthousiasme, kennis en ervaring van Pieter uitstekend passen bij onze plannen met Dames 1. Hij heeft een breed draagvlak bij de speelstersgroep en dat geeft, met zijn dynamiek, een goede match.”

Van der Struijk heeft in de heren van promotieklasser Cartouche inmiddels een nieuwe werkgever gevonden. Die baan combineert hij net als afgelopen seizoen met zijn functie als bondscoach van Jong Oranje-mannen.

De vrouwen van Kampong eindigden het afgelopen seizoen met 24 punten uit 17 duels op de zevende plaats in de Livera Hoofdklasse, die vijf speelrondes voor het einde van de competitie door de coronacrisis werd beëindigd.