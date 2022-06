Vincent Janssen bevestigt bijna rond te zijn met FC Antwerp

Eerder op dinsdag meldde De Telegraaf al dat hij nadrukkelijk in verband wordt gebracht met de Belgische club van technisch directeur Marc Overmars en de nieuwe trainer Mark van Bommel.

,,Er is met mij contact geweest ja. Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik denk dat voor beide kanten het doel is om een akkoord te bereiken en hopelijk komt dat de komende dagen in orde”, aldus Janssen.

Goed gevoel

Janssen heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn terugkeer in het Nederlands elftal. Bijna vijf jaar na zijn vorige interland deed de 27-jarige spits ruim 70 minuten mee in de Nations League-wedstrijd tegen Wales (3-2). „Het is een gek verhaal ja”, zei Janssen. ,,Maar we weten ondertussen hoe het kan gaan in het voetbal, daarin gebeuren de gekste dingen. Je moet altijd klaarstaan voor zulke momenten.”

Janssen werd basisspeler in Oranje tijdens een productief seizoen bij AZ, waarna hij een toptransfer maakte naar Tottenham Hotspur. De Brabander raakte daarna echter weer uit beeld en verhuisde in 2019 naar de Mexicaanse club Monterrey. De verrassing was groot toen bondscoach Louis van Gaal de spits onlangs weer opriep voor Oranje.

„Ik had daar geen rekening mee gehouden, ik was er ook niet mee bezig”, zei Janssen, die ook pas later aansloot bij Oranje omdat hij ruim een week geleden trouwde. „Maar het is fijn dat ik er bij kan zijn en me kan laten zien aan de coach. Het ging denk ik wel goed. Ik kon het team helpen en was belangrijk bij de eerste twee doelpunten. Het enige wat ik kan doen, is vechten voor de bal en voor het team.”