Bondscoach Argentinië in tranen: ’Ik ben zó trots’

Argentinië gaf daarin een 2-0-voorsprong weg en in de verlenging ook een voorsprong van 3-2. Via strafschoppen pakte de kampioen van Zuid-Amerika alsnog de wereldtitel, net als in 1978 en in 1986. „Ik ben zó trots”, aldus Scaloni. „Dit team maakt me trots. Deze titel is van hen.”

Middenvelder Rodrigo De Paul vindt dat Argentinië de verdiende wereldkampioen is. „We zijn geboren om te lijden, dat zullen we ons hele leven doen. Maar dit ga ik nooit meer vergeten. We zijn de terechte winnaar van het WK. We moesten de regerend wereldkampioen verslaan en dat hebben we gedaan.”

Martinez en Tagliafico

Doelman Emiliano Martínez maakte zijn reputatie als ’penaltykiller’ waar door de strafschop van Kingsley Coman te stoppen. Aurélien Tchouaméni schoot naast. Martínez stopte in de kwartfinale tegen het Nederlandse elftal twee strafschoppen. „Ik kom uit een klein en bescheiden dorp. Op jonge leeftijd ging ik al naar Engeland”, zei de emotionele doelman van Aston Villa, die werd gekozen tot beste keeper van het WK. „Ik draag dit op aan mijn familie.”

Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico, die een basisplaats had in de finale, droeg de wereldtitel juist op aan alle Argentijnen. „In de eerste helft speelden we heel goed. In de tweede helft maakten we een paar fouten, maar we wisten hoe we daar overheen moesten komen”, aldus Tagliafico. „Ik draag deze prijs op aan alle Argentijnen en iedereen die ons steunde.”

Macron: ’Les Bleus’ hebben ons laten dromen van titel

De Franse president Emmanuel Macron treurde mee met de nationale voetbalploeg, die de finale van het WK via strafschoppen verloor van Argentinië. „Les Bleus hebben ons laten dromen”, twitterde Macron nog vanaf de tribune van het Lusail-stadion in Qatar. De president nam vervolgens plaats op het podium op het veld voor de prijsuitreiking.

Macron was naar Doha gevlogen om de WK-finale bij te wonen. Hij nam onder anderen international Christopher Nkunku mee, die vlak voor de start van de mondiale eindronde geblesseerd raakte. Ook de oud-voetballers Alain Giresse, Bruno Cheyrou en Laure Boulleau stapten bij Macron in het vliegtuig, evenals de vrouwelijke scheidsrechter Stéphanie Frappart, bokskampioen Brahim Asloum en judolegende Teddy Riner.