Wayne Rooney haalt uit naar Britse regering

De Britse minister van Gezondheidszorg Matt Hancock had afgelopen week gezegd dat de spelers in de Premier League moesten afzien van een deel van hun salaris en de Premier League maakte bekend dat de clubs gesprekken voerden over een salariskorting van 30 procent.

„Ten eerste, de minister... was hij zo wanhopig om de aandacht af te leiden van de wijze waarop de regering deze pandemie aanpakt?”, reageerde Rooney, momenteel aanvoerder van Derby County dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. „Het komt over alsof het de schuld van de spelers is. Om hen vervolgens in een hoek te duwen waar ze de rekening moeten oppakken voor het verlies aan inkomsten. Zij zijn gemakkelijke doelwitten.”