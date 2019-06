Van Gerwen en Wattimena onderuit tegen stuntend Ierland

In de kwartfinale kroop Nederland door het oog van de naald. De beslissende koppelwedstrijd moest het verschil maken tegen Canada. Dat duel werd door Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena met 4-1 in legs gewonnen.

Ierland

Tegenstander in de halve eindstrijd was Ierland, bestaande uit Steve Lennon en William O’Connor. Het Ierse duo zorgde in de tweede ronde voor een enorme verrassing door Engeland (Rob Cross en Michael Smith) uit te schakelen. De Ieren stuurden een ronde later Oostenrijk naar huis.

De eerste partij ging tussen Van Gerwen en Lennon. In het onderlinge duel was de regerend wereldkampioen net iets te sterk voor de Ier: 4-3. The Machine Gun deed het in zijn partij tegen O’Connor een stuk minder goed dan Van Gerwen. Wattimena ging er hard af: 4-1.

Koppelduel

De gelijkmaker van O’Connor betekende dat het koppelduel de beslissing moest brengen. Daarin begonnen Van Gerwen en Wattimena niet sterk. Ze verloren direct hun eigen leg.

William O’Connor Ⓒ PDC

Die break kwam het Nederlandse duo niet meer te boven. Sterker nog, Nederland werd voor de tweede keer op rij gebroken door het sterk gooiende Ierland, dat zelf geen fouten maakte: 4-0.

„Misschien wilden wij het te graag. Het ging klote. Ik baal hier ontzettend van”, zei Van Gerwen achteraf tegen RTL 7 Darts. „Ik begin zelf ook slordig aan de wedstrijd. Het hele toernooi was al moeizaam. Het mocht niet baten. Ierland deed het wel geweldig, het was telkens raak. Ik neem het mezelf kwalijk. Jermaine kan ook beter, eerlijk is eerlijk. Ik heb hem zoveel goede wedstrijden zien spelen”, zegt Van Gerwen, die een schouderklopje uitdeelt aan zijn teamgenoot. „We hebben het hier laten liggen door gewoon niet goed te gooien”, sluit Wattimena af.

Finale

In de finale staat Schotland te wachten. Gary Anderson en Peter Wright lieten zich in hun halve finale niet van de wijs brengen door het verrassend presterende Japan. Na de twee onderlinge partijen was Schotland snel klaar met de Japanners.

Nederland won de World Cup of Darts sinds 2010 vier keer en was de titelverdediger in Hamburg. De winnaars mogen overigens onderling een bedrag van circa 79.000 euro verdelen. Van Gerwen en Wattimena krijgen gezamenlijk 27.000 euro mee naar huis.