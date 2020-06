Italiaanse media niet mild voor De Vrij en Inter-spelers: ’Flop van het seizoen’

Stefan de Vrij ziet hoe Gervinho er met de bal vandoor gaat. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Net als zijn collega-international Matthijs de Ligt kwam Stefan de Vrij afgelopen weekend tot scoren in de Serie A, maar waar Juventus simpel te sterk was voor Lecce (4-0) kroop Inter bij Parma met een 1-2 zege door het oog van de naald. En dus werden De Vrij en zijn ploeggenoten in de nabeschouwing behoorlijk aangepakt.