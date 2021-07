Roger Schmidt heel tevreden over PSV

De gevreesde stormloop van Galatasaray, die een 5-1 achterstand moest goedmaken, bleef uit. PSV raakte de grip op de wedstrijd pas kwijt nadat Olivier Boscagli zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. „Die rode kaart was een breekpunt. Maar gelukkig was er nog maar een kwartier te spelen”, zei Schmidt, die de Turken in die fase wel terug zag komen tot 1-2.

Hij noemde de rode kaart voor Boscagli ongelukkig, maar deed luchtig over de schorsing van een wedstrijd die de centrale verdediger van PSV tegemoet kan zien. Die vormde een hecht koppel met Andre Ramalho. „We hebben Viergever, Obispo en Teze voor die positie nog achter de hand. Daar komen we wel uit”, zei Schmidt, die met PSV dinsdag thuis aantreedt tegen Midtjylland. De Denen, vijfde in de competitie, schakelden Celtic na verlenging uit: 2-1.

Marco van Ginkel was in Istanbul dolblij met het doelpunt waarmee hij PSV tegen Galatasaray op een 0-2 voorsprong zette. Hij knoopte daarmee aan bij het slot van het vorig seizoen. In het competitieduel met FC Utrecht scoorde de speler, die de laatste jaren met uiteenlopende blessures te maken kreeg, zijn eerste treffer sinds lange tijd. „Een typische Van Ginkel-goal”, zei de aanvoerder van PSV over zijn treffer op Turkse bodem. Hij gleed bij de eerste paal een voorzet van Mario Götze binnen.

Ook Van Ginkel toonde zich zeer tevreden met de overtuigende manier waarop PSV zich voor de volgende voorronde van de Champions League kwalificeerde. De vraag op welke posities PSV zich nog moest versterken de komende weken betitelde hij als lastig. „We hebben een goed elftal en een sterke bank. Wat er nog moet gebeuren is afhankelijk van wie er nog gaan vertrekken.”