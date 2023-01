Australian Open lonkt voor Hartono, toch beschermde status Van de Zandschulp

Na een spannende derde set liep Hartono in de tiebreak van 3-3 uit naar 6-3. Na een uur en 58 minuten benutte ze bij 9-6 haar eerste matchpoint tegen de mondiale nummer 325, die met een wildcard was toegelaten.

In de laatste kwalificatieronde neemt Hartono het op tegen de Braziliaanse Laura Pigossi, de nummer 14 van de plaatsingslijst in de voorronden en 113e op de wereldranglijst. Zij hoefde niet in actie te komen tegen de Japanse Misaki Doi.

Hartono kan in Melbourne de derde Nederlandse tennisser in het hoofdschema worden. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor doen mee bij de mannen, bij de vrouwen is Nederland niet vertegenwoordigd in het hoofdtoernooi.

Toch beschermde status Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp heeft op de Australian Open toch een beschermde status. De beste Nederlandse tennisser stond aanvankelijk net te laag op de wereldranglijst om geplaatst te zijn, zo bleek uit de plaatsingslijst, maar de Kroaat Marin Cilic meldde zich woensdag af.

"Geen geweldige start van 2023. Ik heb een aantal pittige dagen achter de rug in Melbourne en ben er kapot van dat ik niet kan deelnemen dit jaar. Maar mijn gezondheid staat voorop", schreef Cilic op sociale media over zijn afmelding. Hij stond in 2018 nog in de finale in Melbourne.

De 34-jarige Cilic, de nummer 18 van de wereld, raakte vorige week in Pune geblesseerd aan zijn rechterknie. Hij zou het in de kwartfinales opnemen tegen Tallon Griekspoor, die uiteindelijk de titel veroverde in India.

Titelhouder Rafael Nadal uit Spanje is bij de mannen als eerste geplaatst, de Noor Casper Ruud is de nummer 2 van de plaatsingslijst. De Servische favoriet Novak Djokovic is als vierde geplaatst, achter de Griek Stefanos Tsitsipas. Bij de vrouwen zijn Iga Swiatek uit Polen en de Tunesische Ons Jabeur als eerste en tweede geplaatst.

Van de Zandschulp is de nummer 34 van de wereld. De beste 32 tennissers hebben een beschermde status, maar door de afmelding van de mondiale nummer 1 Carlos Alcaraz was ook de nummer 33 van de wereld geplaatst. Geplaatste spelers ontlopen elkaar in de eerste en tweede ronde.

De Australian Open begint maandag. De loting wordt donderdag verricht.