Beloften vallen in de smaak

Navajo Bakboord Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - In de Keuken Kampioen Divisie wordt er voornamelijk gemopperd over de deelname van de beloftenteams, maar een niveautje hoger zijn ze maar wat blij met de Jong-teams als leverancier van speelklaar talent. Ook deze transferwindow hebben de Eredivisieclubs alweer een begerig oog laten vallen op de beloften van met name Jong Ajax en Jong PSV, die in Amsterdam en Eindhoven geen perspectief zagen op een snelle doorbraak.