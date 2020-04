Opluchting bij NEC: ‘Fener’ betaalt eindelijk

Op 1 mei zou de deadline verlopen, die NEC had gesteld aan Fenerbahce. Als de Turken dan nog niet betaald hadden, zou NEC de zaak doorzetten bij de FIFA en Fenerbahce naar verwachting bestraft worden met een transferban. Zo ver hebben de Turkse wanbetalers het niet laten komen, tot grote blijdschap van Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC.

,,In deze tijd kunnen we dit geld goed gebruiken. Hier hebben we elf maanden op gewacht. We hebben al die tijd op onze tenen moeten lopen, extra scherp en creatief moeten zijn om het te redden. We zijn heel zuinig en voorzichtig geweest. Als we die jongen zagen spelen, deed het elke keer weer pijn, dat we zo lang op ons geld moesten wachten. We zijn er keihard voor blijven vechten en ik ben blij dat we uiteindelijk gekregen hebben waar we recht op hadden”, aldus Van Schaik, die bovenop het gat op de begroting door de uitblijvende betaling uit Istanbul te maken kreeg met de financiële tegenvallers door de coronacrisis.

,,Het is de afgelopen tijd echt heel spannend geweest en we hebben ook nagedacht over een noodscenario. Nu hebben we weer de liquiditeit om het seizoen goed af te maken. Natuurlijk zijn er door de coronacrisis nog steeds volop onzekerheden, maar dat geldt ook voor alle andere clubs. Voor nu hebben we wel weer even lucht en dat is een heel prettig gevoel.”