Eerste selecties voor Tour, Giro en Vuelta gepresenteerd

De ploeg trekt in augustus met een enkele sterke klimmers naar Frankrijk . Zo wordt het grote talent Tadej Pogacar (21) bijgestaan door de ervaren Italiaan Fabio Aru, die in 2015 de Vuelta a España won. Ook Davide Formolo en David De la Cruz zijn zeker van een plekje in de nog niet complete achtkoppige selectie.

Hetzelfde geldt voor sprinter Alexander Kristoff, die daarmee zeker lijkt van deelname aan enkele belangrijke klassiekers, die later plaatsvinden.

Zijn collega-spurter Fernando Gaviria staat op de rol voor de Giro d’Italia en zal zich dit jaar niet vertonen in de belangrijkste kasseienkoersen, die in dezelfde periode worden verreden.

UAE-Team Emirates was een van de teams die na de Ronde van Abu Dhabi lang in quarantaine moest blijven vanwege het coronavirus. Gaviria was een van de besmette renners. De Colombiaan is inmiddels volledig hersteld.

Tour de France:

Fabio Aru (Ita)

Tadej Pogačar (Slo)

Davide Formolo (Ita)

David De la Cruz (Esp)

Alexander Kristoff (Nor)

Giro d’Italia:

Fernando Gaviria (Col)

Maximiliano Richeze (Arg)

Sebastian Molano (Col)

Brandon McNulty (USA)

Joe Dombrowski (USA)

Valerio Conti (Ita)

Diego Ulissi (Ita)

Vuelta España:

David De la Cruz (Esp)

Davide Formolo (Ita)

Fabio Aru (Ita)

Jasper Philipsen (Bel)

Rui Costa (Por)

