Oranje na nederlaag Pattinama-Kerkhove op achterstand in Frankrijk

Door onze Telesportredactie

Lesley Pattinama-Kerkhove op archiefbeeld. Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse tennissters zijn op achterstand gekomen in de ontmoeting met Frankrijk in het toernooi om de Billie Jean King Cup. Lesley Pattinama-Kerkhove was in de eerste partij in sporthal Le Chaudron in Le Portel kansloos tegen Alizé Cornet: 2-6 0-6. Suzan Lamens speelt later op vrijdag de tweede partij.