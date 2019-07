Sterk optreden Luiten bij British Open

Op de openingsdag was Luiten nog op 2 boven par geëindigd. Luiten staat voorlopig op een gedeelde 49e plaats. Hij heeft de cut binnen handbereik. Na twee dagen lijkt een plaats bij de eerste 77 van de major voldoende om ook in het weekend in actie te komen op de baan van Royal Portrush.

Luiten moest aan de bak vrijdag nadat hij donderdag het op de zeventiende hole liet liggen met een triple bogey. Deze keer noteerde hij op dezelfde hole een birdie. Dat was zijn vierde, tegenover twee bogeys. In totaal staat hij na twee dagen op par.

Veel golfers moeten nog beginnen aan hun ronde, maar het perspectief voor Luiten is positief.

Vorig jaar won de Italiaan Francesco Molinari The Open, zoals de vierde major wordt genoemd.