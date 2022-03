Nu wel snelheidsrecord Kjeld Nuis: schaatser door de magische grens van 100 km/u

Na een mislukte recordpoging op woensdag lukte het de 32-jarige schaatser een dag later om de 'magische' grens van 100 kilometer per uur te doorbreken. „Ik vloog echt over het ijs”, vertelde Nuis na afloop. „Elk bobbeltje voelde als een drempel. Soms kwam ik zelfs echt los van het ijs en moest ik corrigeren. Zo hard schaatsen is technisch uitdagend en echt precisiewerk. De tactiek van vandaag was dan ook om zo ver mogelijk in de windcatcher te schaatsen, zodat ik voldoende energie over had om de versnelling van 92 tot over de 100 kilometer per uur te maken. Het was loodzwaar. Dit is echt het maximale wat mogelijk is op schaatsen.”

Nuis in actie Ⓒ Red Bull

De schaatser van Team Reggeborgh ging flink harder dan vier jaar geleden op natuurijs in Zweden. Toen haalde hij 93 kilometer per uur. Nuis mocht zich ook daarmee al een tijdje de snelste schaatser ter wereld noemen. „Maar die grens van 100 km/u bleef knagen. En hoe mooi is het om dat precies vier jaar na de vorige Spelen te doen? Ik ben in topvorm en dus moest die 100 km/u eraan.”

Tijdens de door Red Bull georganiseerde recordpoging was het donderdag bij de eerste poging raak. De omstandigheden waren goed en daar profiteerde de schaatser direct van. Nuis schaatste op het Noorse ijs achter een aerodynamische auto met een speciaal windscherm.