Meerkampster Anouk Vetter terug aan de top

Voor rechtstreekse kwalificatie voor Tokio waren 6420 punten vereist. De laatste keer dat Vetter een meerkamp helemaal volbracht dateert alweer van 10 augustus 2018. Na de WK atletiek in 2019 twijfelde ze een poos of ze nog wel lol in topatletiek had, maar inmiddels is ze weer helemaal terug.

„Ik vond het echt heel leuk hier weer te staan”, vertelt Anouk Vetter. „Lichamelijk is het wel weer even wennen en ik vond het ook best ook wel spannend. Ik wilde heel graag de limiet halen. Ik denk dat ik hier geen fouten heb gemaakt. Wat ook leuk is dat ik hier in Götzis nog nooit zo goed gepresteerd heb met een tweede plaats en zo’n hoog puntenaantal.”

„Anouk heeft het echt heel goed gedaan”, vindt haar coach Ronald Vetter. „Zowel qua prestatie als attitude tijdens de wedstrijd. En er is nog veel ruimte voor verbetering.” Vetter doet daarmee vooral op het hoogspringen en verspringen van zijn pupil. „Bij het hoogspringen had ze een vervelende afzet en dat werkte door bij de volgende hoogte. Haar verspringen was met 6,23 meter goed, maar er zat meer in. Dat is nu eenmaal de meerkamp.” De atlete was op twee disciplines de beste van alle deelnemers en werd in de eindrangschikking tweede. „Het is echt mentale power dat Anouk na twee ongeldige pogingen gewoon 15,28 meter met de kogel stoot.” Ook met de speer wierp ze het verst van allemaal: 54,77 meter. „Doel voor Anouk was weer een meerkamp volbrengen. Dat ze de Olympische limiet hier haalt is voor haar niveau geen probleem, alleen moet je het nog wel even doen.”

Persoonlijke record Oosterwegel

In het kielzog van Vetter volbracht Emma Oosterwegel (22) met een totaal van 6308 punten haar beste zevenkamp ooit. „Emma wordt hier zevende en heeft een hele solide meerkamp gedraaid. Na Götzis in 2019 en de WK atletiek in Doha dat zelfde jaar vervolgt ze haar stijgende lijn nu hier. En net als bij Anouk zit ook hier nog volop ruimte.” Nadine Broersen moest met een pijnlijke enkel na drie disciplines te strijd staken. Toch maakt zij net als Oosterwegel aanspraak op deelname aan de Spelen vanwege een hoge plek op de World Ranking. „Er zijn er niet zo veel die de limiet behalen, Anouk was vandaag hier de enige. Het deelnemersveld voor Tokio wordt aangevuld tot 24 atleten via de Ranking.” Bij de mannen wist Rik Taam zich te verbeteren naar 8095 punten, 64 punten meer dan vorig jaar. „Rik scoort hier vijf persoonlijke records, met name op de sprint en springonderdelen. Zijn 5,10 meter met de polsstok bijvoorbeeld is geweldig. Ook kende hij twee dieptepunten: hij wierp de discus veel te verkrampt en bij het speerwerpen blesseerde hij zijn adductor (binnenkant bovenbeen, red.). Dat hij dat uiteindelijk nog een tienkamprecord scoort is heel erg knap”„ aldus Vetter. De twee andere mannen, Rody de Wolff (24) en Rafael Raap (22) vielen geblesseerd uit.