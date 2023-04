Grand Prix van België verwelkomt dit jaar meer fans

Over een heel weekeinde hoopt de organisatie de komende editie - alle kaartjes en bezoekers bij elkaar opgeteld – 400.000 fans te trekken. De Grand Prix van België is dit jaar de laatste race voor de zomerstop, op 30 juli. Op zaterdag vindt er ook een sprintrace plaats. De editie van vorig jaar was uitverkocht, voor een groot deel te danken aan de vele Nederlanders die al jarenlang afreizen naar het zuiden.

Het voortbestaan van de Belgische race was lange tijd in gevaar. Aanvankelijk stond de Grand Prix op het vermaarde Spa-Francorchamps niet op de kalender van 2023, maar door het wegvallen van de door de Formule 1-leiding gehoopte wedstrijd in Zuid-Afrika kwam er een plekje vrij. Ook voor 2024 moet Spa-Francorchamps nog een contract verdienen.

De afgelopen twee jaar vond de Belgische race een week vóór de Grand Prix van Nederland plaats. Nu gaan de coureurs na de race op Spa-Francorchamps op zomervakantie en is Zandvoort het decor van de eerste race na de break, op 27 augustus. De Grand Prix van Nederland is tot en met 2025 verzekerd van een plaats op de racekalender.