Remise Real Madrid kers op de taart na topweekend Barcelona en Ronald Koeman

Real Madrid miste tegen Getafe acht spelers uit de A-selectie door blessures, schorsingen en positieve coronatesten. Vooral de verdediging was nogal verzwakt. Zidane besloot bovendien de balvaste middenvelder Toni Kroos en de trefzekere aanvaller Karim Benzema wat rust te gunnen na de geslaagde return woensdag in de Champions League in en tegen Liverpool (0-0). Beiden begonnen op de bank.

Benzema kwam na ruim een uur nog wel het veld in. De Franse spits kon echter evenmin de ban breken.

Ruime zege Atletico Madrid

Koploper Atlético Madrid heeft zich in La Liga niet laten verrassen door hekkensluiter Eibar. De ploeg van coach Diego Simeone won op eigen veld met 5-0.

Degradatiekandidaat Eibar kwam voor Atlético op het juiste moment. De lijstaanvoerder uit Madrid pakte uit de laatste twee competitieduels slechts 1 punt en mede daardoor konden de achtervolgers Real Madrid en Barcelona dichterbij komen.

Ángel Correa viert met zijn teammaten een van de treffers. Ⓒ ANP/HH

Eibar wist iets langer dan 40 minuten stand te houden in Madrid. In de slotfase van de eerste helft kwam Angel Correa twee keer tot scoren. Yannick Carrasco en Marcos Llorente (twee) voerden na de rust de score verder op. Bij Atlético ontbrak de geblesseerde clubtopscorer Luis Suárez.

Barcelona won zaterdag de Spaanse beker met een fraaie zege op Athletic (4-0). De ploeg van trainer Ronald Koeman heeft nu 5 punten minder dan Atlético, maar ook een wedstrijd minder gespeeld.