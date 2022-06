Trotse Van Gaal over teleurgestelde Depay: ’Op het WK schiet hij ze er wel in’

De aanvaller, die zaterdagavond de aanvoerdersband droeg, keek nuchter terug op de om zeep geholpen buitenkans. „Ik mis ’m, dat kan helaas gebeuren. Je hebt de winnende op je schoen, maar ja... Dit gelijke spel voelt daardoor wel als nederlaag, ja.”

Toch zag Depay al eerder dat het een moeizame avond was voor zijn ploeg. „We wisten dat we rustig moesten blijven en dat die kansen dan wel zouden komen. Alleen dan krijg je na rust die 0-2 om de oren, dat is dan wel even een tik.”

Op de vraag of de aanvoerdersband hem extra druk bezorgde was hij duidelijk: „Het een heeft niets te maken met het ander, die druk is er altijd.”

Lessen voor trotse Van Gaal

Bondscoach Louis van Gaal was ondertussen trots op hoe zijn team terug vocht, maar constateerde wel veel fouten. Bijvoorbeeld bij de 1-0, waar doelman Flekken er volgens de coach niet goed uit zag: „Als de keeper zich anders opstelt, dan valt die goal misschien niet.” Toch moest Van Gaal ook constateren dat de Poolse goals uit het niets vielen: „Ze schieten twee keer op goal en het is twee keer raak.”

De oefenmeester was bovendien kritisch op Jurriën Timber. „Hij speelde niet goed, al had hij wel een sterk moment. Maar geloof mij, één moment is niet voldoende.” Tegelijkertijd zag Van Gaal ook wel waarom het bij Timber wat minder was: „Hij loopt op zijn laatste benen na een lang seizoen.”

Van Gaal druk coachend tegen Polen Ⓒ Pro Shots

Dat Memphis niet in zijn besten doen was, zag Van Gaal ook. „Memphis heeft niet zijn beste wedstrijd gespeeld, dat moge duidelijk zijn. Hij mist bovendien een penalty. Maar goed, gelukkig doet hij het nu. Op het WK schiet hij ze er gewoon in.”

Uiteindelijk liet de bondscoach weten tevreden te zijn met zijn manschappen. „De jongens zaten teleurgesteld in de kleedkamer, alsof het gelijkspel een nederlaag was. Maar ik ben trots op ze.” Lering trok de coach ook uit het duel: „We spelen voor het eerst weer eens tegen een tegenstander die haast met tien man staat te verdedigen. Daar moeten we ook mee omgaan.”

Spirit

Davy Klaassen, maker van de 1-2, zag een enerverende tweede helft. „Er gebeurde in ieder geval genoeg en we lieten ook spirit zien.” De Ajacied zag de snelle 0-2 van Polen als een domper: „Het leek vanuit mijn positie buitenspel, maar dat was het blijkbaar niet.”

Frenkie de Jong deelde in de teleurstelling van zijn ploeggenoot: „Het is goed dat we nog terugkomen, maar het gelijke spel is wel teleurstellend.” De Jong zag wel redenen waarom het moeizamer liep dan in eerdere wedstrijden. „We maakten verkeerde keuzes aan de bal en Polen hield het een stuk kleiner dan bijvoorbeeld België dat deed.” De middenvelder van Barcelona had bovendien wel wat aan te merken op de scheidsrechter, die een forse overtreding op De Jong met geel af deed. „De scheidsrechter had zijn dag niet geloof ik. Maar goed, dat kan een keer gebeuren.” Van Gaal hield zich in, maar constateerde hetzelfde: „Laat ik het eufemistisch zeggen, we hadden de scheidsrechter niet mee vanavond.”