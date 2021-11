Staatsbedrijf Dubai steekt miljoenen in Europese golftour: prijzengeld naar recordhoogte

De naamswijziging valt samen met de vijftigste verjaardag van de European Tour, die is opgericht in 1972. Volgend seizoen staan er 47 toernooien op de kalender in 27 verschillende landen. Er komen nieuwe toernooien in Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, België en Zuid-Afrika bij. Elk toernooi heeft minimaal 2 miljoen dollar (1,7 miljoen euro) prijzengeld. Dat geldt dus ook voor het Dutch Open.

DP World was al sponsor van het jaarlijkse slottoernooi in Dubai, waar de beste zestig golfers van de Tour om een goed gevulde prijzenpot én het kampioenschap van de tour spelen. De kans dat er dit jaar Nederlanders meedoen, is klein. Zowel Joost Luiten als Wil Besseling staat vooralsnog te laag in het jaarklassement om mee te mogen doen. Er wordt deze week nog één toernooi gespeeld voor het finaletoernooi begint.

Gedenkwaardig moment

„Wat we vandaag aankondigen is zonder twijfel een gedenkwaardig moment in de trotse geschiedenis van onze tour”, zei directeur Keith Pelley van de European Tour. „Met de lancering van de DP World Tour luiden we een nieuw tijdperk in het mondiale golf in.”

De DP World Tour verstevigt ook de samenwerking met de nog lucratievere Amerikaanse proftour PGA en zal volgend jaar drie toernooien gezamenlijk organiseren: het Schots Open in Europa, het Barbasol Championship en het Barracuda Championship in Amerika.

Vooralsnog zijn vier Nederlandse profs volgend jaar zeker van een speelkaart voor de DP World Tour, te weten Luiten, Besseling, Darius van Driel en Daan Huizing. Lars van Meijel raakt zijn kaart hoogstwaarschijnlijk kwijt.