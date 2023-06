Lionel Messi bevestigt: ’Ik heb besloten dat ik naar Inter Miami ga’

Om te vervolgen: „Als Barcelona niet zou lukken, wilde ik Europa verlaten, uit de schijnwerpers stappen en meer aan mijn familie denken. Ik wil in de States anders gaan leven en veel meer genieten van het leven.”

De bijna 36-jarige aanvaller komt transfervrij over van Paris Saint-Germain. Hij verkiest het Amerikaanse aanbod boven het astronomische voorstel van Al Hilal, waar hij naar verluidt bijna 400 miljoen euro in twee jaar tijd kon verdienen. Maar Messi kiest, in tegenstelling tot Cristiano Ronaldo en Karim Benzema, niet voor een club uit Saudi-Arabië. „Als ik naar het geld zou kijken, dan was ik wel naar Saoedi-Arabië gegaan”, zei de Argentijn.

FC Barcelona

Even leek Messi terug te keren bij FC Barcelona, de club waar hij grote successen vierden. Trainer Xavi deed er alles aan om zijn voormalige ploeggenoot over te halen. Maar de kampioen van Spanje kampt nog steeds met financiële problemen. „Het had me geweldig geleken om daar weer te spelen, maar het kon gewoon niet”, vertelt Messi. „Ik wilde echt graag terugkeren. Maar ik heb ook gehoord dat ze spelers moesten verkopen of dat andere spelers salaris moesten inleveren. Daar wilde ik geen aandeel in hebben.”

„Ik heb nog een aanbieding gekregen van een andere Europese ploeg dan Barcelona”, zei Messi. „Maar daar heb ik niet eens naar gekeken. In Europa wil ik alleen nog voor Barcelona spelen. Ik wil het voetbal nu op een andere manier beleven en meer van het leven genieten. Uiteraard met dezelfde verantwoordelijkheid en wil om te winnen. Maar wel allemaal iets rustiger.”

Messi geeft geen details over zijn contract, vermoedelijk omdat de deal nog niet helemaal rond is. Eerder op woensdag lekte al uit dat Adidas en Apple de komst van de Argentijn naar Inter Miami mede mogelijk maken. Op dit moment is Lorenzo Insigne met een jaarloon van 14 miljoen euro grootverdiener in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De verwachting is dat Messi, die zeven keer verkozen is tot beste speler van de wereld, veel meer gaat verdienen. Inter Miami presteert dit seizoen ondermaats. De club van de Nederlandse doelman Nick Marsman staat na zestien duels laatste in de Eastern Conference.

Saoedi-Arabië

Messi moest Barcelona in 2021 verlaten omdat die club hem niet meer kon betalen. Hij kondigde zijn vertrek destijds in tranen aan en tekende voor twee jaar in Parijs. In de Franse hoofdstad bereikte hij niet de heldenstatus die hij had in Barcelona, maar hij was dit seizoen toch goed voor 21 doelpunten en 20 assists in alle competities. Hij werd ook kampioen met PSG. Messi veroverde eind vorig jaar met Argentinië de wereldtitel, de enige hoofdprijs die nog op zijn imposante erelijst ontbrak.

Saoedi-Arabië wil de eigen voetbalcompetitie met veel buitenlandse sterren versterken. Het land overweegt zich kandidaat te stellen voor de organisatie van het WK van 2030. De Verenigde Staten heeft met Canada en Mexico het WK van 2026 toegewezen gekregen. De komst van Messi is de grootste transfer naar de MLS sinds 2007, toen Beckham bij LA Galaxy tekende.

MLS kijkt uit naar komst van Messi

De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS kijkt uit naar de komst van Messi. „We zijn verheugd dat Messi heeft gezegd dat hij van plan is om deze zomer naar Inter Miami en de Major League Soccer te gaan”, stelt de MLS in een verklaring. „Hoewel er nog wel een beetje werk is om het contract af te ronden, kijken we ernaar uit om een van de grootste voetbalspelers aller tijden te verwelkomen in onze competitie.”