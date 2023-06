’Lionel Messi kiest voor Inter Miami’

Messi nam zondag na twee jaar afscheid van Paris-Saint Germain. De aanvaller, zeven keer verkozen als beste voetballer van de wereld, werd in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona. Maar volgens de BBC heeft Messi geen aantrekkelijke aanbieding van een Europese club gekregen. Oud-voetballer David Beckham is een van de eigenaren van Inter Miami.

Al-Hilal zou Messi een jaarsalaris van ruim 300 miljoen euro hebben aangeboden. Maar in tegenstelling tot Cristiano Ronaldo en Karim Benzema zou Messi een aanbod uit Saudi-Arabië hebben afgeslagen. Adidas en Apple zouden de komst van Messi naar Inter Miami mede mogelijk maken.

Messi moest in 2021 Barcelona na 21 jaar verlaten omdat de club hem niet meer kon betalen. Hij kondigde zijn vertrek destijds in tranen aan en tekende voor twee jaar in Parijs. In de Franse hoofdstad bereikte hij niet de heldenstatus die hij had in Barcelona, maar hij was dit seizoen toch goed voor 21 doelpunten en 20 assists in alle competities. Hij werd ook landskampioen met PSG. Messi veroverde eind vorig jaar met Argentinië de wereldtitel, de enige hoofdprijs die nog op zijn imposante erelijst ontbrak.

Saudi-Arabië wil de eigen voetbalcompetitie met veel buitenlandse sterren versterken. Het land overweegt zich kandidaat te stellen voor de organisatie van het WK van 2030. De Verenigde Staten heeft met Canada en Mexico het WK van 2026 toegewezen gekregen.