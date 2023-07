Opnieuw naaste belager Annemiek van Vleuten na zware val uit Giro Donne

De Duitse wielrenster Antonia Niedermaier kwam in de zesde etappe ruim 30 kilometer voor de finish zwaar ten val en moest de strijd met een bebloed gezicht verlaten. Ze werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Tekst gaat verder onder de tweet

Niedermaier had dinsdag de vijfde etappe gewonnen en stond op ruim 2 minuten tweede in het algemeen klassement achter Van Vleuten. In die rit was Elisa Longo Borghini ten val gekomen, op dat moment de nummer 2 van het klassement. De Italiaanse kwam op grote achterstand binnen en besloot woensdag niet meer van start te gaan.