Van Vleuten is rivale Longo Borghini definitief kwijt in Giro

Elisa Longo Borghini tijdens de tijdrit in de Giro die later werd geannuleerd wegens het slechte weer. Ⓒ ANP/HH

Elisa Longo Borghini gaat woensdag niet meer van start in de zesde rit van de Giro Donne. De 31-jarige Italiaanse wielrenster ondervindt nog „aanzienlijke pijn” na een val in de rit van dinsdag, meldt haar team Lidl-Trek. Longo Borghini was een van de grootste concurrenten van Annemiek van Vleuten in de strijd om de roze trui.