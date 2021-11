Captain Virgil van Dijk voor cruciale wedstrijden: ’Daar wil ik verandering in brengen’

Voetbal

Europees kampioen Italië niet voorbij Zwitserland, Engeland overklast Albanië

Het is Italië vrijdagavond in de WK-kwalificatiewedstrijd niet gelukt om af te rekenen met Zwitserland. In eigen land keek de Europees kampioen zelfs al snel tegen een achterstand aan, maar kon er uiteindelijk nog een punt uit het vuur worden gesleept: 1-1.