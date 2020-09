Ansu Fati (17) maakt promotie bij FC Barcelona: afkoopsom nu 400 miljoen euro

Fati speelde in het afgelopen seizoen al 33 wedstrijden voor de hoofdmacht van Barça. Hij stond echter officieel nog geregistreerd als speler van het team onder 19 jaar. Daar heeft Koeman nu verandering in aangebracht. Hij verwacht veel van de speelse benjamin, die voortaan niet meer voor de B-ploeg zal uitkomen en evenmin nog in de Youth League actief zal zijn.

Fati signeerde in december 2019 een contract tot medio 2022 bij Barcelona, met een optie voor nog eens twee jaar. Op dat moment kon hij nog niet voor vijf jaar tekenen, omdat hij nog minderjarig was.

Fati, die met nummer 22 het nieuwe seizoen ingaat, wordt 18 jaar op 31 oktober. Met een leeftijd van 17 jaar en 311 dagen werd de tiener, geboren in Guinee-Bissau, de jongste doelpuntenmaker ooit in de Spaanse ploeg. Fati werd vorig jaar al de jongste doelpuntenmaker van Barcelona ooit in de Spaanse competitie en de jongste goalscorer in het hoofdtoernooi van de Champions League.