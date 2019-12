Excuses Serie A na felle kritiek op apencampagne

Hij kwam met een verklaring nadat Italiaanse voetbalclubs vol onbegrip hadden gereageerd op het werk dat kunstenaar Simone Fugazzotto speciaal voor de Serie A had gemaakt. Op drie afbeeldingen zijn apen te zien met maskers in drie verschillende kleuren, oftewel „een westerse, een Aziatische en een zwarte aap.”

„Kunst kan krachtig zijn, maar we zijn het sterk oneens met het gebruik van apen als afbeeldingen in de strijd tegen racisme”, liet AC Milan weten. AS Roma meldde eerder: „We begrijpen dat de Serie A racisme wil aanpakken, maar we geloven niet dat dit de juiste manier is om dat te doen.”

De kunstenaar verdedigde zijn werk. „Uiteindelijk zijn we allemaal apen. Het is een concept van gelijkheid en broederschap”, luidde zijn uitleg.

Directeur De Siervo snapte dat het werk voor velen discutabel was. Hij kondigde een nieuwe anti-discriminatiecampagne aan. De apen van Fugazzotto komen zeer waarschijnlijk niet in stadions te hangen.

Bekijk ook: Serie A start campagne met apen tegen racisme