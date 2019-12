Italiaanse clubs vol onbegrip over racisme-campagne mét apen

„Kunst kan krachtig zijn, maar we zijn het sterk oneens met het gebruik van apen als afbeeldingen in de strijd tegen racisme”, liet AC Milan dinsdagochtend via Twitter weten. „We waren verrast door het gebrek aan overleg.”

AS Roma meldde eerder al: „We zijn zeer verrast door de anti-racistische campagne van de Serie A met beschilderde apen. We begrijpen dat de Serie A racisme wil aanpakken, maar we geloven niet dat dit de juiste manier is om dat te doen.”

Het is de bedoeling dat de schilderijen worden opgehangen in de stadions. „Uiteindelijk zijn we allemaal apen. Het is een concept van gelijkheid en broederschap”, luidt de uitleg van kunstenaar Simone Fugazzotto. „Met deze schilderijen probeer ik te laten zien dat we allemaal complexe en fascinerende wezens zijn.”

Bekijk ook: Serie A start campagne met apen tegen racisme