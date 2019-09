Engelsen op weg naar monsterscore tegen Kosovo

Kosovo is nog ongeslagen in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar. Na remises tegen Bulgarije en Montenegro (1-1) boekten de Kosovaren op 10 juli in Sofia de eerste zege ooit in een kwalificatieduel. Kosovo versloeg Bulgarije met 3-2. Tegen Tsjechië volgde afgelopen zaterdag de tweede overwinning (2-1).

Valon Berisha (L) viert zijn verrassende openingstreffer. Engeland-verdediger Michael Keane kijkt toe. Ⓒ AFP