Engelsen verslaan Kosovo in doelpuntenfestival

Jadon Sancho en Harry Kane vieren de derde Engelse treffer, een eigen doelpunt van Mergim Vojvoda, Ⓒ BSR Agency

Het begin van het EK-kwalificatieduel tegen Engeland was ongelooflijk voor Kosovo. De ploeg van bondscoach Bernard Challandes kwam in Southampton al na 35 seconden op 1-0 via Valon Berisha. Daarna liep een ontketend Engeland nog voor rust uit naar een 5-1 voorsprong, maar de Kosovaren lieten de Engelsen in de tweede helft nog licht zweten: 5-3.