De lange en hobbelige weg van AZ naar de groepsfase van het miljardenbal

Arne Slot, trainer van AZ. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Op een dag dat AZ door de UEFA op oneerbiedige wijze terug in zijn hok werd gezet, viel er ook een aardige meevaller voor de Alkmaarders te noteren. De ploeg van Arne Slot kreeg tijdens de loting van de Champions League in Nyon een thuiswedstrijd (tegen Viktoria Plzen) in de tweede voorronde toebedeeld. De lange weg naar de groepsfase ligt echter nog bezaaid met grote hobbels en diepe valkuilen.