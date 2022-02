Goffertstadion na ingestorte tribune half februari weer open voor fans

Binnenland

Stuurloze Julietta D ramt platform in aanbouw, bergers onderweg

Het op drift geraakte schip Julietta D heeft een platform in aanbouw geraakt voor de kust van Noordwijk. De bulkcarrier drift verder over een woeste schuimende Noordzee. In de romp is een tweede gat ontstaan aan de bakboord voorzijde van de Julietta D, meldt de reddingsdienst even voor 15.00 uur maa...