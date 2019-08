Volleybalsters strijden om felbegeerd olympisch ticket

Nederland en Italië wonnen op het OKT beide hun eerste twee wedstrijden, zonder een set af te staan. De tegenstanders waren België en Kenia. Italië was finalist op het laatste WK, waar TeamNL als vierde eindigde. Alleen de winnaar van het kwalificatietoernooi plaatst zich.

Een nederlaag zondagavond is niet rampzalig. In januari is er nog een herkansing.