Ronaldo: ’Messi maakte mij beter en ik hem’

Dat vertelt Ronaldo in gesprek met het Portugese TVI. „Zonder twijfel heeft Messi mij beter gemaakt, maar andersom is dat ook het geval.”

Jaren streden de twee met elkaar. Messi met Barcelona en Ronaldo met Real Madrid. Aan die rivaliteit kwam vorig jaar een einde, toen Ronaldo de Spaanse hoofdstad verruilde voor het Italiaanse Turijn, waar hij voor Juventus ging voetballen.

„Ik heb groot respect voor de loopbaan van Leo en dat hij openlijk zei het jammer te vinden toen ik La Liga achter mij liet”, aldus Ronaldo, die onderstreept dat de rivaliteit tussen hem en de Argentijn nooit vijandig is geweest. „Hij genoot van de rivaliteit en het was een gezonde rivaliteit tussen ons. Op professioneel vlak kunnen wij het goed met elkaar vinden.”

Ronaldo gaat vervolgens in op een vraag of hij ooit met Messi een hapje heeft gegeten. „Nog niet, maar wellicht in de toekomst. Ik heb daar absoluut geen problemen mee. Hij is een Argentijn, net zoals mijn vrouw.”