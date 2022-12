FIFA start onderzoek naar ’wangedrag’ en ’discriminatie’ van Servië op WK

De gemoederen liepen af en toe hoog op tijdens de laatste groepswedstrijd. De reservebank van Servië liet zich niet onbetuigd tijdens een situatie waarbij de Zwitserse aanvoerder Granit Xhaka een provocerend gebaar maakte.

Xhaka trok na afloop van de wedstrijd tevens het shirt aan van reservespeler Ardon Jashari, die zelf niet in actie was gekomen. De naam Jashari is ook de naam van een onafhankelijkheidsstrijder die wordt beschouwd als medeoprichter van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK. Kosovo riep in 2008 een eenzijdige onafhankelijkheid uit van Servië. Xhaka zelf heeft Kosovaarse roots.

Granit Xhaka met het shirt van reservespeler Ardon Jashari Ⓒ ANP/HH

Vooralsnog geen onderzoek naar Xhaka

Er is vooralsnog geen onderzoek aangekondigd tegen de speler van Arsenal, die later ontkende dat zijn actie een politieke achtergrond had.

Door het resultaat plaatste Zwitserland zich voor de knock-outfase, terwijl Servië werd uitgeschakeld. De Zwitsers spelen dinsdag om 20.00 uur hun wedstrijd in de achtste finale tegen Portugal.

Ook onderzoek naar gedrag Uruguay

De tuchtcommissie van de FIFA kondigde maandag ook een onderzoek aan naar aanleiding van het gedrag van Uruguay rondom de 2-0-zege op Ghana. Uruguay bereikte ondanks het resultaat de knock-outfase niet. Ook Ghana werd uitgeschakeld.

Het onderzoek van de FIFA richt zich op beledigend gedrag en schendingen van de principes van fair play, wangedrag van spelers en officials en discriminatie. Spelers José María Giménez, Edison Cavani, Fernando Muslera and Diego Godín zijn onderwerp van afzonderlijke procedures.

De spelers van Uruguay gingen na afloop van de wedstrijd verhaal halen bij de scheidsrechter, nadat hij in de tweede helft geen strafschop had toegekend aan de Zuid-Amerikanen. Cavani sloeg bij het betreden van de catacomben bovendien het televisiescherm van de VAR om.