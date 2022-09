PSV in zinderende topper langs Feyenoord

Van Nistelrooy reageerde vooraf voor de camera van ESPN op het gedwongen vertrek van directeur voetbalzaken John de Jong, die vrijdag het veld moest ruimen na een vertrouwenscrisis met de raad van commissarissen. „Dat kwam wel binnen bij mij, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb lang met hem samengespeeld en lang met hem samengewerkt. Hij heeft, alles bij elkaar, hier 22 jaar gespeeld en zijn werk gedaan”, aldus de PSV-trainer, die echter al snel het vizier weer had gericht op de krachtmeting met Feyenoord. „Je weet ook dat alle energie in de wedstrijd van vandaag moet. Dat is ook hoe John denkt. Dit even parkeren en na vandaag is er iets meer ruimte met interlands. Dan kan je er iets meer bij stilstaan, denk ik.”

Feyenoord was de afgelopen jaren een onvervalste Angstgegner van PSV. De laatste zege van PSV op de Rotterdammers voor zondagmiddag dateerde van ruim vierenhalf jaar geleden. Toen werd het in De Kuip 3-1 voor de Eindhovenaren, toen nog onder leiding van trainer Phillip Cocu. De laatste thuiszege van PSV op Feyenoord voor deze was zelfs nog langer geleden: op 17 september 2017 werd het in het Philips Stadion 1-0 door een vroeg doelpunt van Gaston Pereiro.

Ondermaats

Die slechte reeks stond niet op zichzelf, want de afgelopen jaren presteerde PSV sowieso ondermaats in ontmoetingen tussen de klassieke topdrieclubs in de Eredivisie. De voorgaande vijftien ontmoetingen met Ajax danwel Feyenoord in competitieverband hadden geen enkele zege opgeleverd. Acht van die wedstrijden werden verloren door de Brabanders en zevenmaal werd het een gelijkspel. Overigens had PSV in deze periode wel meerdere keren succes tegen Ajax in de finale van de Johan Cruijff Schaal (tweemaal) en in de KNVB-bekerfinale vorig seizoen.

In deze editie zag het er aanvankelijk niet goed uit voor de thuisploeg, want binnen drie minuten nam Feyenoord de leiding. Philipp Max verspeelde de bal op een gevaarlijke plek en Oussama Idrissi was het eindstation van een snelle aanval van de ploeg van trainer Arne Slot, die afgelopen week zoveel indruk had gemaakt met de 6-0 zege in de Europa League tegen Sturm Graz.

Oussama Idrissi maakte al rap de 0-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Snelste Feyenoord-goal tegen PSV sinds 1996

Het was de snelste Feyenoord-goal tegen PSV sinds 20 oktober 1996, toen Henke Larsson al na twee minuten het doel zo vinden voor de Rotterdammers. Het werd toen uiteindelijk geen fijne middag voor Feyenoord, want PSV won met 7-2.

Slot had dezelfde elf spelers het veld ingestuurd als bij de galavoorstelling tegen Sturm Graz. Bij PSV ontbrak in vergelijking met de moeizame zege op RKC Waalwijk van een week eerder Anwar El Ghazi. De nieuweling had spierklachten overgehouden aan de tachtig minuten die hij in dat duel had gespeeld.

Nieuwe gezichten

Van Nistelrooy stuurde vier nieuwe gezichten in vergelijking met de wedstrijd tegen RKC naar het front: Guus Til, Philipp Max, Ibrahim Sangaré en Jarrad Branthwaite.

De Engelsman was een verrassende keuze van Van Nistelrooy, maar die pakte wel goed uit, want Branthwaite was verdedigend betrouwbaar en zorgde in de 16e minuut voor de gelijkmaker door een corner knap bij de eerste paal binnen te schieten. Daarmee werd Branthwaite de vierde Engelse doelpuntenmaker van PSV in de Eredivisie na Gordon Nutt, Rob McDonald en Noni Madueke.

Heft in handen

PSV nam steeds meer het heft in handen en nam de leiding door een fraaie goal van de sterk spelende Cody Gakpo (2-1).

Bekijk hieronder de 2-1 van Cody Gakpo:

Joey Veerman was dicht bij de 3-1, maar Justin Bijlow wist de bal nog net uit de bovenhoek te tikken. Defensief bleef PSV kwetsbaar en na slecht uittrappen van Benitez kreeg Danilo de bal voor het binnentikken, omdat Armando Obispo de bal ongelukkig teruglegde (2-2).

Danilo maakt de 2-2 Ⓒ ANP Pro Shots

Die goal viel vlak voor rust, wat een flinke tik was voor PSV, maar de ploeg van Van Nistelrooy kwam sterk uit de kleedkamer en uitgerekend oud-Feyenoorder Til tikte de bal in na een goede voorzet van Gakpo (3-2). PSV domineerde de wedstrijd en ging op zoek naar meer, maar in de loop van de tweede helft wist Feyenoord steeds meer onder de druk uit te komen en maakte Orkun Kökcü er 3-3 van.

Indrukwekkende veerkracht

PSV wankelde maar de veerkracht, die het team van Van Nistelrooy toonde, was weer indrukwekkend. Net als tegen Rangers kopte Obispo in de slotfase de bal binnen (4-3). De verdediger raakte bij het maken van de goal aangeslagen en moest vervangen worden. De corner waaruit de winnende goal werd gemaakt, was overigens ten onrechte gegeven, een van de weinige slippertjes van de verder goed leidende scheidsrechter Allard Lindhout.

Bekijk hieronder de winnende treffer van Obispo:

In de laatste minuten kwam de zege, waarop PSV zo lang had gewacht, niet meer in gevaar, zodat het Philips Stadion alle reden had voor een feestje na de eerdere tegenslagen dit seizoen. Middelpunt van de feestvreugde was Gakpo, die een hoofdrol vervulde met één goal en drie assists. Door de overwinning is PSV over Feyenoord heen gesprongen naar de tweede plaats in de Eredivisie.