Vier goals Chelsea-spits Giroud (34): hoe ouder hoe beter

Giroud produceerde in Spanje na de rust (0-1) niet alleen een zuivere hattrick (drie treffers in één helft zonder tegendoelpunten tussendoor). Hij liet ook de perfecte hattrick noteren: Giroud scoorde na de rust met rechts, met het hoofd en met links.

„Als ik op het veld sta, probeer ik er gewoon van te genieten”, liet het Franse ’goudhaantje’ glunderend weten. „Ik probeer geduldig te zijn en het geloof te behouden. Ik wil gewoon iets speciaal aan het team geven en soms voel je dat alles kan gebeuren en op deze avond was dat ook zo.”

Zijn coach Frank Lampard was diep onder de indruk van het trefzekere optreden van zijn routinier. „Hij is de ultieme professional. Olivier is geen vaste keus, maar met zijn prestaties geeft hij elke keer weer het goede voorbeeld. Als je hard blijft trainen, kan het ook lukken. Het was een complete show van hem.”