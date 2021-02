Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Schaatsen: woensdag nog geen duidelijkheid over NK op natuurijs

19:12 uur Het wordt woensdag nog niet duidelijk of er een Nederlands kampioenschap op natuurijs komt en zo ja wanneer. Schaatsbond KNSB heeft een plan van aanpak naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd en het is nu wachten op de volgende stap. Dat meldt een woordvoerder van de KNSB.

De schaatsbond stelde het plan voor het organiseren van het NK op samen met sportmarketingbureau House of Sports. Daarbij is vooral gekeken naar een veilige en overzichtelijke situatie vanwege het coronavirus.

Motorsport: De Witte Ruysheuvel in Oss opent WK motorcross

18:57 uur Het wereldkampioenschap motorcross opent dit jaar met de Grote Prijs van Nederland in Oss. Dat is het gevolg van wijzigingen in de kalender vanwege de coronapandemie. De WK-crosses in de MXGP en MX2 op circuit De Witte Ruysheuvel staan gepland op 23 mei.

Promotor Infront kondigde eind vorig jaar een kalender aan waarin Oman op 3 april het WK zou openen. Vanwege het virus kan die grand prix niet doorgaan en is Oman verplaatst naar 2022. Oss stond op die kalender als vierde op de rol, maar doordat de WK-crosses in Italië en Portugal van april naar oktober verhuizen, is de cross in de Noord-Brabantse plaats nu de ouverture van het seizoen.

Voetbal: Instagram wil golf van racisme jegens voetballers stoppen

16.25 uur: Instagram heeft maatregelen aangekondigd om de golf van racistische beledigingen aan het adres van voetballers in de Premier League te stoppen. Het sociale medium zal accounts verwijderen die dergelijke „gruwelijke” teksten verzenden, aldus een woordvoerder van Facebook, het moederbedrijf van Instagram.

Bekende voetballers, onder wie Anthony Martial, Marcus Rashford en Axel Tuanzebe van Manchester United en Reece James van Chelsea, zijn de afgelopen weken doelwit geweest van racisme op sociale media. „Wij zijn geschokt door het gif wat over de voetballers wordt uitgestort. We gaan deze accounts die de regels overtreden niet alleen blokkeren, maar ze helemaal verwijderen.”

De Engelse voetbalbond FA riep deze week naar aanleiding van het racisme op socialemediaplatformen de regering op om sneller en harder op te treden. Vorige maand omschreef de Britse prins William, erevoorzitter van de voetbalbond, racistische uitlatingen tegen voetballers als „verachtelijk.”

De Premier League lanceerde dinsdag een actieplan tegen racisme. Het plan is een vervolg op eerdere stappen die zijn genomen om gelijkheid, diversiteit en inclusie in de hoogste Engelse voetbalklasse te bevorderen. Ook staan er acties in om raciale vooroordelen uit te bannen.

Voetbal: Real Madrid is ook Marcelo kwijt met blessure

16.04 uur: Real Madrid-coach Zinedine Zidane zal de komende weken geen beroep kunnen doen op verdediger Marcelo. De Braziliaanse international heeft een spierblessure opgelopen in de linkerkuit. Real doet zelf geen mededeling over de duur van herstel, Spaanse media schatten het op een week of drie.

Naast de competitiewedstrijden tegen Valencia, Real Valladolid en Real Sociedad zou de verdediger zo ook het eerste duel met Atalanta in de achtste finales van de Champions League op 24 februari moeten missen. Marcelo blesseerde zich dinsdag in het slot van de competitiewedstrijd tegen Getafe, een duel dat met 2-0 werd gewonnen. Zidane kampt met een blessuregolf in zijn selectie. Ook Eden Hazard, Sergio Ramos, Rodrygo, Federico Valverde, Eder Militao, Álvaro Odriozola, Daniel Carvajal en Lucas Vázquez zijn geblesseerd.

Wielrennen: Giro-organisatie laat Androni thuis

14.51 uur: De organisatie van de Giro d’Italia heeft de wildcards voor de koers bekend gemaakt. Enigszins tegen de verwachtingen in is er geen plek voor Androni Giocattoli - Sidermec.

Die keuze is zeer opvallend te noemen, aangezien de ploeg de voorbije editie nog het ’podium’ haalde met Simon Pellaud. De Zwitser werd aan het eind in Milaan gehuldigd als de coureur met de meeste kilometers in de vlucht. Het jaar ervoor won de ploeg een etappe met Fausto Masnada.

De wildcards gaan wel naar Eolo-Kometa, Bardiani-CSF en Vini Zabu. Die laatste twee waren er afgelopen jaar ook al bij, maar de keuze voor Eolo-Kometa is opvallender. De formatie komt pas sinds dit jaar in de procontinentale competitie uit. Dat Ivan Basso en Alberto Contador de stuwende krachten achter het team zijn, zal er ongetwijfeld iets mee te maken hebben. Beide renners wonnen de Giro meer dan eens.

Alpecin-Fenix zal ook deelnemen aan de Giro. De ploeg van Mathieu van der Poel heeft de recht verworven door vorig jaar de Europe Tour te winnen.

Voetbal: Real Madrid-legende Pachin (82) overleden

14.44 uur: Real Madrid-legende Enrique Pérez Díaz, beter gekend onder de voetbalnaam Pachin, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Real woensdag laten weten.

Pachin kwam tussen 1959 en 1968 218 keer in actie voor het elftal uit de Spaanse hoofdstad. Hij won tweemaal de Europacup I, de voorloper van de Champions League, het WK voor clubs en zeven keer de Spaanse titel.

De verdediger kwam verder ook uit voor Gimnastica, Burgos, Osasuna, Real Betis en Toluca. Daarna ging hij aan de slag als trainer, onder meer bij de jeugd van Real.

Voetbal: Ook Atlético Madrid en Chelsea moeten uitwijken

12.10 uur: Atlético Madrid moet voor de thuiswedstrijd tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League uitwijken naar Boekarest. De Engelsen zijn vanwege de coronarestricties niet welkom in Spanje, waar het duel eigenlijk gespeeld zou worden op 23 februari.

Omdat vluchten uit het Verenigd Koninkrijk in tal van landen niet worden toegelaten, moeten veel Europese uitduels van Engelse clubs worden verplaatst. In de Champions League gold dat al voor de wedstrijd tussen RB Leipzig en Liverpool die in Boedapest wordt gespeeld. De Hongaarse hoofdstad is ook de locatie waar Borussia Mönchengladbach en Manchester City elkaar treffen.

In de Europa League speelt Manchester United om dezelfde reden de uitwedstrijd tegen Real Sociedad in Turijn. Het Noorse Molde en Hoffenheim treffen elkaar in het Spaanse Villarreal. Door de gesloten grenzen en regels met betrekking tot quarantaine vanwege het coronavirus is het voor de Duitsers niet mogelijk naar Noorwegen af te reizen.

Voetbal: Eredivisie voor vrouwen heeft nieuwe naamgever

09.19 uur: De eredivisie voor vrouwen heet voortaan Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Dat meldt voetbalbond KNVB woensdag. De groene energieleverancier is het eerste bedrijf dat zich als naamgever verbindt aan de hoogste competitie van het Nederlandse vrouwenvoetbal. De overeenkomst loopt tot en met het seizoen 2023-24 met de intentie tot een langere samenwerking.

„Dit seizoen is de eredivisie voor vrouwen voor het grote publiek zichtbaarder dan ooit. Dat, in combinatie met de cijfers en het goede spel, zorgt ervoor dat ook partners als Pure Energie nu de kracht en de potentie van de competitie kunnen zien”, zegt Meta Römers, namens de directie van de KNVB verantwoordelijk voor de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. „In de Visie Vrouwenvoetbal 2018-2022 hebben we als doelstelling om tot een sterkere eredivisie te komen. Deze samenwerking gaat daar uiteraard aan bijdragen. Bovendien straalt Pure Energie als groene energieleverancier maatschappelijke betrokkenheid uit. Ook om die reden is er sprake van een uitstekende match.”

De internationals Sherida Spitse en Merel van Dongen zijn ambassadeur van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. „We zijn erg blij met de groeiende populariteit van onze sport”, zegt Spitse. „Onze generatie heeft de ambitie om het vrouwenvoetbal in Nederland beter achter te laten voor de volgende generatie speelsters. Ik zie dit als een volgende stap in de professionalisering van het vrouwenvoetbal.”

Pure Energie is al hoofdsponsor van FC Twente.

Basketbal: Utah Jazz bezig aan beste competitiestart uit de clubhistorie

08.27 uur: De basketballers van Utah Jazz hebben hun voorsprong in de Western Conference van de Amerikaanse profcompetitie NBA vergroot. Ze versloegen Boston Celtics: 122-108.

Donovan Mitchell was de grote man met 36 punten, inclusief zes driepunters. Hij noteerde ook nog eens negen assists. Joe Ingles voegde er nog 24 punten aan toe.

Utah Jazz is inmiddels bezig aan een van de beste competitiestart uit de clubhistorie. „We zijn heel competitief, dat is onze kracht”, gaf Mitchell als verklaring. „We blijven vechten. Het vorige seizoen is tegenvallend verlopen. Deze keer willen we er meer van maken.”