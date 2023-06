Guardiola: ‘Geheim van mijn succes? Goede spelers!’

De trainer van Manchester City, die al zo ongelooflijk veel prijzen heeft binnengesleept in zijn carrière en net de beker van de Premier League en de FA Cup nog naast de open haard thuis heeft gezet, vindt de nieuwsgierigheid naar al zijn zogenaamde geheimen van het trainersvak wel grappig.

Hij zit er ontspannen bij, glimlacht bij de allereerste vraag ‘Pep, what is the secret?’ en geeft dan een heel kort antwoord.

Guardiola: ,,Good players…’’

De vragensteller kijkt hem nog een aantal seconden aan en zegt dan heel serieus te zijn.

Guardiola glimlacht opnieuw en zegt: ,,Ik ben óók heel serieus. Ik probeer echt geen grap te maken. Het is de waarheid. Het geheim achter elk succes zijn goede spelers. Een trainer heeft nog nooit een doelpunt gemaakt. Dat doen spelers voor je. Dus je moet gewoon goede spelers hebben…’’

Leermeester Cruijff

De Catalaan brengt bijna op zijn Johan Cruijffs alles terug tot de essentie. Misschien is het wel een quote van zijn grote leermeester. Hij houdt alle eer en roem bij zichzelf weg. Guardiola is best bereid wat meer te vertellen, maar vertikt het om zichzelf als een genie neer te zetten. Terwijl daar wel op wordt gehoopt.

De coach vervolgt: ,,Echt, je moet fantastische spelers hebben die allemaal hetzelfde idee hebben. Wie mij volgt, gaat mee in het succes, wie niet volgt hoort er niet bij.’’ Hij vertelt ook over het ‘instituut’ dat zijn club Manchester City is, zoals Barcelona en Bayern München dat ook zijn. ,,Sterke instituten hebben goede spelers.’

Terwijl de zon boven de metropool Istanbul daalt en de horizon goud kleurt, stromen op de wegen rond het stadion duizenden fans van Manchester City de stad in. Hij heeft ze onderweg vanuit de spelersbus al gezien. Guardiola vindt het schitterend. Ja, een vol Wembley was mooi. Het feest in het eigen Etihad rond de landstitel was prachtig. Maar voor Guardiola bestaat er in zijn hele Man City-era slechts één obsessie: de Champions League.

Feest

,,Ja, maar een obsessie is geen negatief woord, hè. Het is een positieve motivatie om iets te bereiken. En wees eerlijk, dit is toch ook de mooiste wedstrijd van het jaar? Inter en Man City staan allebei in de finale van de Champions League, dus we zullen allebei wel iets goed doen dit seizoen. Wat we hier voor hebben gepresteerd telt allemaal niet meer. Dit wordt dé wedstrijd, dit word dé plek om zaterdagavond feest te vieren. Ik ben er klaar voor en mijn spelers ook.’’

Op geen enkele manier wil hij daarmee suggereren dat hij de buit ook al claimt. Guardiola vindt de Italiaanse tegenstander fascinerend. Hij noemt zo tien dingen op die hij bewondert, hij roemt een heel rijtje spelers en heeft het over wereldkampioenen met Argentinië en de ‘uitzonderlijke’ keeper André Onana. ,,Ze kunnen over de flanken aanvallen, ze komen door het midden en als je één op één gaat dekken vermoorden ze je. Daarom gaan wij ze al heel vroeg opjagen, diep in hun verdediging. Dat is onze stijl.’’

Verkeerd plan

De laatste keer dat hij in de finale stond met Manchester City, tegen Chelsea, ging het fout. ,,Dan zegt iedereen dat ik een verkeerd plan had. Het zal wel. Ik heb nu weer een plan. Daar houden mijn spelers zich aan vast en op bepaalde momenten weet je dat er in een wedstrijd geen tactiek is, maar dat het om de honger en de vechtlust gaat. Alleen weten mijn jongens altijd waar ze op terug kunnen vallen.’’

Hij komt nog één keer met iets Cruijffiaans. Het gaat over de favorietenrol en hoe de Italianen zullen denken. ,,Zolang het 0-0 staat in de finale denkt iedereen dat wij aan het verliezen zijn, terwijl de Italianen bij 0-0 denken dat ze aan het winnen zijn. Maar ze winnen helemaal niet op dat moment. Wij moeten zorgen dat we de controle hebben, veel passes en toeslaan als het moment komt.’’