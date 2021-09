Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse verdediger helpt Juventus aan eerste seizoenszege in Serie A Italiaanse media: ’De Ligt maakt het karwei af’

Vreugde bij de bevrijdende en winnende treffer van Matthijs de Ligt. Ⓒ REUTERS

’Een zege die we nodig hadden en een zege die we ook kregen’, vatte Matthijs de Ligt op Twitter het gewonnen competitieduel tegen Spezia kort en bondig samen. De Nederlandse verdediger maakte in het duel het winnende doelpunt, 2-3. Het was de eerste zege voor Juventus van het seizoen in de Serie A.