Lindsay van Zundert eindigt als 18e, Kamila Valieva bezwijkt onder immense druk

Het optreden van de 17-jarige Brabantse tijdens haar vrije kür in het Capital Indoor Stadium werd donderdag beoordeeld met 116,57 punten. Twee dagen eerder noteerde Van Zundert tijdens de korte kür 59,24 punten, waardoor ze uitkwam op een totaalscore van 175,81. Zo goed presteerde ze nog niet eerder. Bij de WK kwam ze uit op 174,50 punten.

Lindsay van Zundert in actie tijdens de vrije kür. Ⓒ ANP/HH

Kamila Valieva

De in een dopingrel verwikkelde Valieva bezweek donderdag onder de druk. Ze moest één keer met een hand naar het ijs en kwam even later zelfs ten val. Iets wat vervolgens nog een keer gebeurde. Valieva liet haar emoties na haar optreden de vrije loop. Eerst was er een wegwerpgebaar, later sloeg ze haar handen voor haar ogen.

Valieva bleek in december positief te zijn getest op het middel trimetazidine. Omdat ze niet geschorst is en de B-staal nog moet worden onderzocht, mocht ze wel meedoen op de Spelen, waar ze met het team al de landenwedstrijd won. Eerder liet het IOC weten geen huldiging te houden als Valieva een van de medaillewinnaars was op de vrije kür. De uitslag zou dan onder voorbehoud zijn, in afwachting van het vervolg van haar dopingzaak.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Toch goud Russin

De Russische Anna Sjtsjerbakova (255,95 punten) greep uiteindelijk het goud. Haar landgenote Alexandra Trusova (251,73) ging aan de haal met zilver. Het brons was voor de Japanse Kaori Sakamoto (233,13).

Lindsay van Zundert was dik tevreden met haar optreden. Ⓒ ANP/HH

Van Zundert tevreden

Van Zundert was na afloop te spreken over haar optreden. „Ik kan niet anders zeggen dan dat het super was om dit allemaal te mogen meemaken. Het was gewoon echt fantastisch. Het beste wat me tot nu toe is overkomen in het kunstschaatsen”, zei ze na haar kür.

„Voor mijn gevoel ging het best goed, op twee kleine dingetjes na. Gelukkig viel ik niet, ik kon mezelf op tijd opvangen. Op allebei de küren heb ik een mooi persoonlijk record neergezet. Daar ben ik heel erg tevreden mee.”

Zelf deed de eindklassering haar niet zoveel, vertelde ze. „Ik ben totaal niet bezig met mijn plaats. Ik heb mezelf verbeterd, dat was mijn doel hier. Voor de rest maakt het me niet meer uit wat een ander doet.”

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.