UEFA-baas Aleksander Ceferin onthaalt Manchester City: ’Welkom terug bij de voetbalfamilie’

De Sloveen spuwde maandag nog zijn gal over de twaalf clubs, maar stelde direct dat ze zich wel mochten bedenken. Manchester City heeft dat nu gedaan. „Ik ben verheugd Manchester City weer te kunnen verwelkomen in de Europese voetbalfamilie. Ze hebben hun verstand getoond. City is van enorme toegevoegde waarde voor de sport en ik kijk er naar uit om met hen te bouwen aan een betere toekomst.”

Boris Johnson: ’De enige juiste beslissing’

De Britse premier Boris Johnson is eveneens blij met de actie van Manchester City. „Dit is de enige juiste beslissing die ze kunnen nemen. Ik waardeer het.”

„Ik hoop dat de andere clubs snel volgen”, aldus de politicus, die weet dat zes clubs uit de Premier League zich hadden ingeschreven voor het nieuwe fenomeen. „Het is een verkeerde keuze. Hopelijk komen ze tot inkeer.”

Johnson heeft twee dagen lang geageerd tegen de Super League, de besloten competitie voor twaalf Europese topclubs. Hij dreigde zelfs al naar de rechter te stappen om de nieuwe competitie te voorkomen.

KNVB: ’Lijnen willen open houden’

De KNVB staat open voor een dialoog, nu de clubs zoals het er nu naar uitziet toch afzien van hun deelname aan de Super League. Manchester City is officieel zelfs al afgehaakt. „We hebben altijd gezegd dat we alle lijnen open willen houden”, zegt de bond in een korte reactie tegen het ANP. „Uiteraard zijn we bereid de dialoog zo snel mogelijk weer aan te gaan.”

Bij de delegatie, verblijvend op het congres van de UEFA in Montreux, zijn nog geen officiële mededelingen binnengekomen. Verbazing is er echter niet. „Niemand was blij met deze Super League”, zegt een woordvoerder. „Alleen die paar mensen die het zelf hebben bedacht.”

„Vanaf het begin waren er enorme protesten”, aldus de KNVB. „Uit alle geledingen van de voetballerij, van de fans, maar ook van regeringsleiders uit meerdere landen en zelfs van het koninklijk huis (prins William) in Engeland. Vermoedelijk heeft dat alles de doorslag gegeven.”