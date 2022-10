Ajax-fan en topturner Casimir Schmidt in spagaat

Premium Columns

De vraag die ik afgelopen weken regelmatig kreeg: ’Zijn ze helemaal gek geworden bij jullie?’

Nog geen twee maanden geleden maakte ik me op deze plek zorgen over de houterige discussies die me ’de komende jaren’ stonden te wachten als premier Liz Truss en oppositieleider Keir Starmer de degens zouden kruisen in het Lagerhuis.