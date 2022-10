’Misschien kan Virgil van Dijk nog iets regelen’

Die WK turnen worden toevalligerwijs gehouden in Liverpool. Uiteraard ligt zijn focus daar op het leveren van de best mogelijke sportieve prestaties, maar als ze straks toch in de buurt zijn, wil Schmidt ook graag het magische Anfield-stadion zien. „Dat hangt alleen wel af van hoe we presteren op de WK. De avond na onze kwalificaties spelen ze trouwens in de Champions League thuis tegen Napoli. Maar daar is vast geen kaartje meer voor te krijgen.”

Met een knipoog: „Alhoewel, wellicht kan Virgil van Dijk nog wat regelen als hij dit leest...”

